Beim Sechser der nächsten Runde am Mittwoch warten rund 3,8 Millionen Euro.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Dreifachjackpot bei Lotto "6 aus 45": Auch am Sonntag gelang es niemandem, die "sechs Richtigen" zu tippen. "Somit warten beim Sechser der nächsten Runde am Mittwoch rund 3,8 Millionen Euro", hieß es in einer Aussendung der Österreichischen Lotterien.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 74.000 Euro. Einen Sologewinn gab es beim Joker. Ein Steirer gewann rund 267.000 Euro.