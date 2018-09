Die beiden Tiere waren in der Dunkelheit in Mauterndorf plötzlich von rechts auf die Fahrbahn der Turracher Straße (B95) gelaufen.

Sujetbild: Pferde © APA/EPA/TOMASZ WASZCZUK

Bei einer Kollision mit einem Auto sind Freitag in den Morgenstunden im Salzburger Lungau zwei Pferde verendet. Die beiden Tiere waren in der Dunkelheit in Mauterndorf plötzlich von rechts auf die Fahrbahn der Turracher Straße (B95) gelaufen. Ein einheimischer Autofahrer konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rammte die beiden Tiere, berichtete die Polizei.

Der 43-Jährige gab an, dass er auf Höhe des Gewerbegebietes links neben der Straße ein Pferd stehen sah. Fast zur gleichen Zeit seien die beiden Rösser von der anderen Seite auf die Fahrbahn gelaufen. Die Tiere waren sofort tot. Die Vierbeiner waren aus einer Koppel in etwa einem Kilometer Entfernung entkommen. Der Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt, am Wagen entstand aber erheblicher Schaden.