Innsbruck 37-Jähriger in Fast-Food-Lokal ausgeraubt

Sujetbild © (c) APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL

Ein 37-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in einem Fast-Food-Lokal in Innsbruck ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtete, war es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 64-Jährigen sowie dessen Begleiterin im Alter von 21 Jahren gekommen. Dabei habe die Frau dem 37-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschlagen, woraufhin der Mann zu Boden ging.

Dort wurde er dann vom 64-Jährigen fixiert und ihm Bargeld aus der Hosentasche geraubt. Daraufhin flüchtete der 37-Jährige. Als die Polizei bei dem Fast-Food-Lokal eintraf, waren der 64-Jährige und seine Begleiterin noch an Ort und Stelle. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt und die beiden Verdächtigen wurden laut Polizei vorübergehend festgenommen. Weitere Erhebungen waren vorerst noch im Gange, hieß es.