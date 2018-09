Der besachwalterte Mann gebe zwar an, er könne sich an nichts erinnern, sei aber eindeutig identifiziert worden, berichtete die Polizei am Donnerstag.

© Kanizaj

Nach einer Sex-Attacke auf eine 14-Jährige in einer Linzer Unterführung ist ein 33-Jähriger aus Leonding (Bezirk Linz-Land) als Täter ausgeforscht worden. Der besachwalterte Mann gebe zwar an, er könne sich an nichts erinnern, sei aber eindeutig identifiziert worden, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der 33-Jährige soll am 16. September die Schülerin in einer Unterführung bei der Straßenbahnstation Untergaumberg gegen eine Betonwand gedrückt, begrapscht und zum Sex aufgefordert haben. Das Mädchen konnte sich losreißen und davonlaufen.

