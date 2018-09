Mordprozess 70-Jährige in Wohnung erstochen

Bei der Fortsetzung eines Mordprozesses gegen einen 59-Jährigen in Wiener Neustadt sind am Dienstag weitere Zeugen gehört worden, darunter die ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten und ein Polizist.

Sujetbild ©

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Niederösterreicher vor, im Oktober 2017 eine 70-Jährige in deren Wohnung in Neunkirchen erstochen zu haben. Er bekannte sich weiterhin nicht schuldig.

Laut seiner ehemaligen Lebensgefährtin war der 59-Jährige im Dezember 2015 nach einer On-Off-Beziehung bei ihr ausgezogen. Im Herbst 2017 habe sie ihn etwa zwei Mal pro Woche gesehen, für ihn Wäsche gewaschen und gekocht, berichtete sie am Dienstag im Zeugenstand. Den Kontakt brach sie im November 2017 ab, "weil er sehr eifersüchtig und einnehmend war": "Es hat an meinen Nerven genagt, ich wollte einfach meine Ruhe haben", das habe er aber nicht akzeptiert und sei "ständig ums Haus herumgeschlichen". Sie berichtete weiters von finanziellen Problemen ihres Ex-Partners, er habe sie und ihre Tochter aber auch immer wieder mit Geld unterstützt.

In der Nacht auf den 8. Oktober hatte die Frau die Pensionistin gesehen, die auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier war. "Was tut meine alte Nachbarin um die Zeit noch unterwegs?", schilderte die Zeugin ihre Gedanken.

Streit ausgebrochen

Am 8. Oktober hatte ihre Tochter tagsüber einen Streit im Mehrparteienhaus wahrgenommen. "Ich habe einen Pumperer gehört", so die 18-Jährige, die Auseinandersetzung sei "heftiger als sonst, also länger" gewesen. Sie nahm an, dass das Geräusch von der Wohnung oberhalb gekommen sei. Ihre Mutter erzählte, sie habe ein "Jammern" gehört.

Eine Bekannte hatte am 9. Oktober erfolglos versucht, die 70-Jährige telefonisch zu erreichen. Am 11. Oktober kam die 59-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter nachschauen. Mit einem "mulmigen Gefühl" seien sie in die Wohnung im Parterre gegangen, in der sie die Leiche entdeckten: "Ich bin in der Panik sofort raus."

Vor Eintreffen der von der 59-Jährigen verständigten Exekutive waren die Fenster in der Wohnung aufgrund des starken Geruchs geöffnet worden, die Rettungskräfte befanden sich draußen. Zwischen Küche und Esszimmer sei das Opfer "in einer sehr untypischen Haltung am Boden gelegen", schilderte ein Polizist als Zeuge. Üblich sei es schon, dass ein Arzt den Tod feststelle - man habe aber keinen erreicht.

Er sei von einem "bedenklichen Todesfall" ausgegangen, das Landeskriminalamt wurde verständigt, die Staatsanwaltschaft nicht. Die zuständigen Ermittler hatten den Tatort nicht im ursprünglichen Zustand vorgefunden. "Die Leiche ist maximal umgedreht worden", meinte der Polizist auf die Frage der Richterin. Mitarbeiter der Bestattung hatten damit begonnen, die Tote für den Abtransport vorzubereiten und beim Öffnen der stark blutgetränkten Weste Schnittwunden bemerkt. "So, wie das gelaufen ist, war suboptimal", stellte die vorsitzende Richterin fest.

Insgesamt 35 Stiche

Dem 59-Jährigen wird angelastet, der Pensionistin insgesamt 35 Stiche gegen den Kopf, Hals-/Nackenbereich und Oberkörper zugefügt zu haben, von denen sieben die Lunge und davon zwei auch das Herz durchdrangen. Am Tatort gefundene DNA-Spuren hatten zum 59-Jährigen geführt. Im April wurde der Niederösterreicher festgenommen. Der Angeklagte hatte am ersten Prozesstag im Juli ausgesagt, die Leiche der 70-Jährigen entdeckt zu haben. Daraufhin sei er in Panik geraten, die Einsatzkräfte habe er nicht verständigt.

Nach den Zeugenbefragungen standen auch zwei Gutachten auf dem Programm. "Es gibt mehrere Stiche, die tödlich waren", sagte die gerichtsmedizinische Sachverständige. Laut einem psychiatrischen Gutachten ist der Angeklagte zurechnungsfähig.

Zwei Mal wurde dem Opfer ins Herz gestochen, sieben der insgesamt 35 Stiche trafen die Lunge. Die Leiche wies auch Abwehrverletzungen auf, die Frau habe offenbar ins Messer gegriffen, so die Gutachterin. "Sie ist sicher nicht nach dem ersten Herzstich gestorben."

Es sei "mit ziemlicher Wucht" zugestochen worden, sagte die Gerichtsmedizinerin. Der längste Stichkanal wurde mit 14,5 Zentimetern gemessen. Die Verletzungen am Rücken seien zuletzt entstanden, als sich das Opfer nicht mehr bewegte, sondern kniend am Bauch lag. Die Stiche wurden der Gutachterin zufolge mit einer "schmalen Klinge" ausgeführt. Der Todeszeitpunkt ließ sich nicht mehr feststellen. Aufgrund des Mageninhalts sei davon ausgehen, dass die 70-Jährige "relativ kurz davor" gegessen hatte.

"Absolut" zurechnungsfähig

Der Angeklagte, der sich im Substitutionsprogramm befindet, ist laut dem psychiatrischen Gutachter "absolut" zurechnungsfähig. Es gebe keinerlei Hinweise, dass der 59-Jährige in seiner Merkfähigkeit beeinträchtigt sei, sagte der Sachverständige auf Frage der Staatsanwältin. Ein DNA-Gutachten war bereits am ersten Verhandlungstag im Juli erörtert worden. Spuren des Angeklagten befanden sich u.a. an der Leiche, an der Geldbörse des Opfers und an einem Kaffeehäferl in der Wohnung der 70-Jährigen.

Nach einer Mittagspause sollte die Geschworenenverhandlung am Nachmittag mit den Schlussplädoyers fortgesetzt werden. Ein Urteil wurde für die Abendstunden erwartet.