Sturm ''Fabienne''Herbststurm erreicht Orkanstärke - erste Schäden in Deutschland

In der kommenden Nacht überquert das Tief "Fabienne" Österreich. Die Gefahr von Sturmschäden ist groß. Für Teile Österreichs wurde die höchste Warnstufe herausgegeben. Erste Schäden in Deutschland.

Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) hat am Sonntag neuerlich vor dem Sturm gewarnt, der in der Nacht auf und am Montag selbt über Österreich erwartet wird. Er erreicht auf den Bergen Orkanstärke und selbst in tiefen Lagen sei mit Windspitzen zwischen 90 und 120 km/h zu rechnen.

Bei einem Sturm dieser Stärke seien durch umgestürzte Bäume Probleme im Straßen- und Bahnverkehr möglich sowie in der Stromversorgung, erläuterte die ZAMG. Da die Bäume noch voll belaubt sind, bieten sie mehr Angriffsfläche als später im Herbst oder im Winter. Erst zum Montagabend hin lässt der Sturm nach.

Aktuell erreicht das Stumtief mit seinen ersten gewittrigen Vorboten die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, schrieb die ZAMG am Nachmittag auf ihrer Facebookseite. Gegen 22 Uhr dürfte es dann bei uns im äußersten Westen losgehen.

Für die Dauer des Sturmereignisses stellt der Wetterdienst auch ein hochauflösendes Wettervorhersagemodell auf seiner Homepage zur Verfügung.

Orkanböen selbst im Flachland möglich

In Süddeutschland hat der erste schwerere Sturm im kalendarischen Herbst am Sonntag bereits den Bahnverkehr gestört und die Reisepläne von Tausenden Menschen beeinträchtigt. Es gebe zahlreiche Bäume auf Gleisen oder in Oberleitungen, sagte ein Bahnsprecher in Berlin am Abend. Besonders betroffen waren Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Teile Bayerns. Das Sturmtief beeinträchtigte auch den Luftverkehr. Vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main hieß es am Abend: Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen kommt es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen.

Zum Abend hin lässt der Sturm am Montag nach und ab Dienstag erwarten uns einige Tage mit ruhigem und überwiegend sonnigem Herbstwetter.

"Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" hat bereits am Vormittag eine Sturmwarnung herausgegeben: