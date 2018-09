Sturm ''Fabienne''Der Herbst bringt Sturm und Windböen über 100 km/h

In der kommenden Nacht überquert das Tief "Fabienne" Österreich. Die Gefahr von Sturmschäden ist groß!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Nacht auf Montag wird es stürmisch © APA/EPA/ROBIN UTRECHT

Die ZAMG hat eine Sturmwarnung für die Nacht auf Montag und den Montag selbst ausgegeben. Auch in tiefen Lagen sind stellenweise Windspitzen um 100 km/h zu erwarten. "Auf den Bergen wird der Sturm Orkanstärke erreichen", hieß es in einer Aussendung. Am Montag seien daher unter anderem Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen möglich.

Am Wochenende beginnt nicht nur dem Kalender nach der Herbst (Sonntag, 23.9., 3:54 Uhr), auch das Wetter ändert sich markant. Am Sonntag wird es vorübergehend ein paar Grad wärmer, aber schon zieht die nächste Kaltfront Richtung Österreich. Sie bringt uns zum Beginn der neuen Woche auch den ersten kräftigen Herbststurm.

Orkanböen selbst im Flachland möglich

Die ZAMG hat für die Nacht auf Montag und für den Montag eine Sturmwarnung ausgegeben. In den letzten Modellläufen wurden die Windgeschwindigkeiten wieder hinaufgeschraubt. Aus aktueller Sicht muss man entlang der Alpennordseite verbreitet mit Sturmspitzen um 100km/h rechnen, in exponierten Lagen sind auch Böen um 130km/h möglich. warnen die Meteorologen.

Der Sturm kann unter anderem Bäume knicken oder entwurzeln. Somit sind schon am Montag im Frühverkehr Probleme auf Straßen und Bahnlinien möglich. Fallen Bäume auf Stromleitungen, ist auch die Stromversorgung betroffen. Auch tagsüber muss man am Montag noch mit heftigen Sturmböen rechnen.

Die Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" hat eine Sturmwarnung herausgegeben:

Am Dienstag lässt der Wind deutlich nach, auf den Bergen kann es zum Teil aber noch stürmisch sein.