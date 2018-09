Facebook

Ein 50 Jahre alter Vorarlberger hat sich am Samstag in Au im Bregenzerwald bei Holzarbeiten schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei wurde er aus einem Traktor geschleudert, der sich in steilem Gelände mehrfach überschlagen hatte.

Der Mann und ein 41-jähriger Kollege hatten mit dem Traktor Baumstämme abtransportieren wollen. Als der 50-Jährige den Standort des Traktors veränderte und er dazu ein Stück talwärts fuhr, kam es zu dem Unfall. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.