Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Alkolenker und einem 43-jährigen Motorradfahrer hat es am Freitagabend in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) einen Verletzten gegeben. Der 66-jährige Autofahrer dürfte beim links Einbiegen an einer Kreuzung den entgegenkommenden Biker übersehen haben, woraufhin es zum Zusammenstoß kam, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 43-Jährige kam bei dem Unfall zu Sturz und musste nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Alkolenker erhielt eine Anzeige, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.