Mit einem Schlachtschussapparat wollte ein 49-Jähriger in Zederhaus ein Schaf schlachten. Das Tier schlug aus, der Mann verletzte sich selbst schwer.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Beim Schlachten eines Schafes ist es am Freitagvormittag im Salzburger Lungau zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 49-Jähriger in Zederhaus wollte das Tier mit einem Schlagbolzen töten. Als er das Schussgerät ansetzte, schlug das Schaf aus. Dabei verriss der Einheimische den Schlagbolzen und schoss sich mit dem Gerät in die eigene Brust, informierte die Polizei.

Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.