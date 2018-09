Facebook

Die Kutsche blieb über einem Bachbett liegen © APA/ZOOM TIROL/GEORG KÖCHLER

Bei einem Kutschenunfall bei Breitenbach in Tirol (Bezirk Kufstein) sind am Freitagnachmittag 16 Personen verletzt worden. Laut ersten Informationen der Polizei handelt es sich um eine französische Pensionistengruppe. Die Kutsche sei auf einem Feldweg neben einem Bach unterwegs gewesen, als eines der beiden Pferde unvermittelt angefangen habe zu laufen, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA.

Daraufhin stürzte das gesamte Gespann in Richtung Bach ab. Eine Person musste reanimiert werden und wurde mit schwersten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Drei weitere Mitglieder der französischen Reisegruppe wurden schwer verletzt, Eins von ihnen musste ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden.

Die 13 übrigen Passagiere dürften eher leichte Verletzungen erlitten haben und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Kutscher selbst und sein Begleiter zogen sich Schürfwunden und Blessuren zu. Die Kutsche war laut Polizei zwischen Breitenbach und dem Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach unterwegs. Warum eines der beiden Pferde gescheut hatte, ist noch unklar.