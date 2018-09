In Weyer wurden noch einmal 30 Grad gemessen. In der Nacht auf Montag kommt der Sturm. Auf den Bergen soll er sogar Orkanstärke erreichen.

Am vorletzten Sommertag dieses schaffte es die Quecksilbersäule tatsächlich noch einmal auf über 30 Grad. Gemessen wurde die Höchsttemperatur des Tages (30,1 Grad genau) in Weyer (Oberösterreich). Es wird wohl der letzte 30er dieses Jahres in Österreich gewesen sein. Denn in der Nacht auf Samstag kommt der Herbst mit Regen und Temperatursturz. Und danach wird es noch ungemütlicher.

Die ZAMG hat eine Sturmwarnung für die Nacht auf Montag und den Montag selbst ausgegeben. Auch in tiefen Lagen sind stellenweise Windspitzen um 100 km/h zu erwarten. "Auf den Bergen wird der Sturm Orkanstärke erreichen", hieß es in einer Aussendung. Am Montag seien daher unter anderem Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen möglich.

Am Wochenende beginnt nicht nur dem Kalender nach der Herbst (Sonntag, 23.9., 3:54 Uhr), auch das Wetter ändert sich markant. In der Nacht auf Samstag sorgt laut den Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine erste Kaltfront für eine Abkühlung von rund zehn Grad. Die Nachmittagstemperaturen liegen am Samstag nur noch zwischen 16 und 20 Grad. Am Sonntag wird es vorübergehend ein paar Grad wärmer, aber schon zieht die nächste Kaltfront Richtung Österreich. Sie bringt uns zum Beginn der neuen Woche auch den ersten kräftigen Herbststurm.

Sturmwarnung

Die ZAMG hat für die Nacht auf Montag und für den Montag eine Sturmwarnung ausgegeben. "Die unterschiedlichen Vorhersagemodelle zeigen diesen Sturm recht einheitlich an", sagte ZAMG-Meteorologe Stefan Kiesenhofer, "Unsicherheiten gibt es noch in den zeitlichen und regionalen Details. Aus aktueller Sicht zieht die Kaltfront von Sonntag auf Montag über Österreich und bringt verbreitet Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h, stellenweise auch darüber. Auf den Bergen muss man mit Orkanböen von mehr als 120 km/h rechnen.

Der Sturm kann unter anderem Bäume knicken oder entwurzeln. Somit sind schon am Montag im Frühverkehr Probleme auf Straßen und Bahnlinien möglich. Fallen Bäume auf Stromleitungen, ist auch die Stromversorgung betroffen. Auch tagsüber muss man am Montag noch mit heftigen Sturmböen rechnen. "Am Dienstag lässt der Wind deutlich nach, auf den Bergen kann es zum Teil noch stürmisch sein", sagte Kiesenhofer.

