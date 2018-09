Waldviertel Dachstuhlbrand forderte 13 Feuerwehren

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

142 Mann standen im Einsatz © APA/STEFAN MAYER

Ein Dachstuhlbrand in der Waldviertler Gemeinde Vitis (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) hat am Freitag in den Morgenstunden 13 Feuerwehren gefordert. 142 Mann standen im Einsatz, berichtete das Bezirkskommando. Zum Ablöschen von Glutnestern musste auch die Dachhaut geöffnet werden.

Feuerwehrangaben war das mehrstöckige Wohnhaus im Zuge von Renovierungsarbeiten kurz vor der Dacheindeckung. Beim Eintreffen der ersten Löschmannschaften stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie gerettet.

Ein intensiver Löschangriff zeigte rasch Wirkung, die Flammen wurden eingedämmt. Anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht, weil immer wieder kleinere Feuerstellen aufflammten.