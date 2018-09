Tirol 15-Jährige bei Verkehrsunfall mit Fahrerflucht verletzt

Facebook

Eine 15-jährige Mopedlenkerin ist Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Lienz in Osttirol verletzt worden. Laut Polizei war ein Pkw-Lenker mit dem Mädchen beim Abbiegen kollidiert. Die 15-Jährige wurde vom Auto einige Meter weit mitgeschleift und blieb schließlich auf der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer setzte die Fahrt jedoch in unbekannte Richtung fort.

Die Jugendliche wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht. Das Fahrzeug wies vermutlich einen silbernen Anhänger auf. Die Exekutive ersuchte Zeugen des Unfalls, sich zu melden.