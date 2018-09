Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © AP

Mitarbeiter von Wiener Wohnen haben am Mittwochnachmittag bei einer Entrümpelung in Simmering zwei noch intakte Handgranaten gefunden. Ein Sprengstoffexperte der Polizei und Spezialisten des Einsatzkommandos Cobra entschärften die Kriegsrelikte, nachdem der Gefahrenbereich in der Simmeringer Hauptstraße geräumt worden war.

Eine Baustelle in der betroffenen Stiege hatte zuvor noch aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Betrieb einstellen müssen, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Bei beiden M75 Handgranaten waren sowohl Wurfkörper und Sprengstoff, als auch Zünderkopf samt Kipphebel und Zündkapsel in einsatzbereitem Zustand.