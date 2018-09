Springtamarin-Baby Affennachwuchs im Haus des Meeres

Der kleine Jungspund wachse im Eiltempo, er sei bereits mehr als doppelt so groß wie vergleichbare Kleinaffenarten seines Alters.

Vor drei Wochen ist im Haus des Meeres ein Springtamarin-Baby geboren worden

Vor drei Wochen ist im Haus des Meeres ein Springtamarin-Baby geboren worden. Der kleine Jungspund wachse im Eiltempo, er sei bereits mehr als doppelt so groß wie vergleichbare Kleinaffenarten seines Alters. Am Mittwoch präsentierte das Haus des Meeres den Neuzugang erstmals in einer Aussendung der Öffentlichkeit.

Am besten würden Besucher den kleinen Affen beobachten könne, wenn er schläft. Krallt er sich hingegen gerade im schwarzen Fell seiner Mutter fest, die mit ihm am Rücken durchs Geäst krabbelt, sei es hingegen schwierig, ihn zu Gesicht zu bekommen.