Die beiden schwer verletzten Opfer sind 22 und 18 Jahre alt. Sie werden im AKH bzw. im Wilhelminenspital in Wien behandelt.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) gibt zum Gesundheitszustand der beiden bei einem Unfall mit einem Pionierboot des Bundesheeres am 1. September in Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) schwer verletzten Frau keine Auskünfte. Das geschehe auf Wunsch der Angehörigen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage.

Der "Kurier" berichtete indes online, dass es "gute Nachrichten" gebe. Eine der Frauen soll demnach bereits auf Fragen reagieren, die andere behutsam aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt werden. Die Lebensgefahr sei vorerst gebannt. Unter Hinweis auf den Wunsch der Angehörigen gab es vom KAV dazu keine Bestätigung.

