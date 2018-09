Zu einem "bärigen" Einsatz der Bergrettung ist es am Dienstagabend in Bad Gastein (Pongau) gekommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Zwei Wanderer hatten sich in der Dunkelheit im Palfnergraben verirrt. Sie flüchteten auf einen Hochstand, nachdem sie das Röhren eines Rothirsches mit dem Brüllen eines Bären verwechselt hatten. Die Urlauber wurden von Bergrettern geborgen und unverletzt ins Tal gebracht.

Die Wienerin und der Vorarlberger hatten die Palfner Hochalm erst um 19.00 Uhr erreicht, wie die Salzburger Bergrettung am Mittwoch in einer Aussendung informierte. Beim Abstieg verstiegen sie sich und gelangten in den unwegsamen Graben. Weil das Paar bereits vermisst wurde, rückten um 20.30 Uhr neun Bergretter der Ortsstelle Bad Gastein zu einer Suchaktion aus. Sie entdeckten die Wanderer um 21.50 Uhr auf dem Jägerstand. Das Brüllen des vermeintlichen Bären, das die beiden in Angst und Schrecken versetzt hatte, stellte sich als Liebeswerben eines Rothirsches heraus.

"Berggeher sollten grundsätzlich rechtzeitig zu Wanderungen und Bergtouren aufbrechen. Besonders mit der beginnenden Herbstzeit muss die früher einsetzende Dämmerung unbedingt mit in die Tourenplanung einbezogen werden", erklärte der Pongauer Bezirksleiter-Stellvertreter Gerhard Kremser. "Und natürlich auch, dass manches Brüllen einfach nur ein Liebeswerben in der Brunftzeit sein kann", ergänzte der Bergretter mit einem Augenzwinkern.