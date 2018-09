2,9 Promille Alkohol 35-Jähriger wollte im Vollrausch Auto rauben

Der Zwischenfall ereignete sich auf einem Parkplatz vor einem Fastfood-Lokal in in Wals bei Salzburg.

Mit knapp drei Promille Alkohol im Blut soll am Montagabend ein 35-Jähriger versucht haben, in Wals bei Salzburg einer Deutschen das Auto zu rauben. Die 24-Jährige konnte sich aber losreißen und laut um Hilfe schreien. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf direkt neben dem Tatort in einem Schnellimbiss von der Polizei festgenommen. Er verweigerte jegliche Aussage, teilte die Polizei mit.

Der Zwischenfall ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Fastfood-Lokal. Der Ungar soll die Frau aus dem Auto gezerrt und mit einem Messer bedroht haben. Anschließend sei sie von ihm in einer nicht verständlichen Sprache angeschrien worden, ehe es ihr gelang, sich loszureißen. Sie alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen direkt neben dem Parkplatz im Lokal aufgriff und festnahm. Dabei setzte sich der 35-Jährige heftig zur Wehr, ein Beamter wurde verletzt. Beim Ungarn wurde ein Klappmesser sichergestellt.

Ein Alkotest beim Verdächtigen ergab einen Wert von 2,9 Promille. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt eingeliefert. Die Polizei gehe nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Ungar das Auto rauben wollte, sagte eine Sprecherin. Der Mann selbst verweigerte bisher die Aussage.