Schwerer Arbeitsunfall Bauarbeiter von Kran getroffen und abgestürzt

Bei einem Arbeitsunfall in Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) ist Montagnachmittag ein Bauarbeiter aus Wien lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige war auf einem Gerüst gestanden, als er von einer mit einem Kran geschwenkten Schalungstafel aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Daraufhin stürzte der Mann rückwärts und kopfüber vier Meter zu Boden.

Der Unfall ereignete sich um circa 15.45 Uhr in Mitterstockstall. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurde der Wiener mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Meidling geflogen.