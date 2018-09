Wien Oma und Enkel (1) von Pkw niedergestoßen

Facebook

Eine 46-jährige Großmutter ist mit ihrem einjährigen Enkelkind am Arm am Montagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Auto niedergestoßen worden. Das teilte der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, am Dienstag der APA mit. Während das kleine Mädchen mit Prellungen davon kam, bestand bei seiner Großmutter der Verdacht auf Wirbelsäulen- und Beckenverletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr an der Ecke Goldschlagstraße-Schweglerstraße. Neben der Berufsrettung waren auch die Johanniter im Einsatz.