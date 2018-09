Das Seil war durch den Kletterpartner am Stand gesichert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Schwarz

Bei einem 20-Meter-Sturz ins Seil ist am Sonntagnachmittag im Salzburger Tennengebirge ein 52-jähriger Deutscher verletzt worden. Der Mann war mit einem gleichaltrigen Kameraden in einer Zweierseilschaft auf den Hochkarfelderkopf (2.219 Meter) bei St. Martin unterwegs. Dabei brach ein Griff aus und der Kletterer stürzte rund 20 Meter ins Seil, berichtete die Polizei am Montag.

Das Seil war durch den Kletterpartner am Stand gesichert. Der verletzte Alpinist wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg eingeliefert.