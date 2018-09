Facebook

Zweijährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg gebracht © (c) ORF (Peter Kurz)

Eine Zweijährige aus den Niederlanden hat bei einem Brand am Samstag auf einem Campingplatz in Abersee am Wolfgangsee im Bezirk Salzburg-Land großflächige Verbrennungen erlitten. Auch ihr 32-jähriger Vater und ihre 27-jährige Mutter wurden schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.

Feuer griff über

Der Brand brach aus, als der Vater Spiritus in den Kocher seines Wohnmobiles nachfüllen wollte. Dabei tropfte etwas von der Flüssigkeit daneben und entzündete sich an der Flamme des eingeschalteten Herdes. Der Kanister fing Feuer, es erfasste sofort die Hände des 32-Jährigen. Er schleuderte den Kanister in das Vorzelt des Wohnmobils. Doch dort befanden sich seine 27-jährige Ehefrau und die zweijährige Tochter. Das Feuer griff auf sie über. Die Familie floh ins Freie und löschte ihre brennende Kleidung. Der Brand im Vorzelt wurde mit einem Feuerlöscher erstickt.

Weitere Behandlungen

Alle drei erlitten bei dem Unfall schwere Brandverletzungen. Ein Notarzthubschrauber flog das Mädchen in das Landeskrankenhaus Salzburg. Seine Eltern wurde im Rettungsauto dorthin gebracht. Am Sonntag wurde die Zweijährige, die auf 40 Prozent ihrer Haut Verbrennungen zweiten und dritten Grades davongetragen hat, zur weiteren Behandlungen in ein darauf spezialisiertes Zentrum in München verlegt. Auch die Eltern wurden in die bayerische Landeshauptstadt gebracht, nicht nur zur weiteren Therapie, sondern auch, um in der Nähe ihrer Tochter zu sein.