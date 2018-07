Ein 81 Jahre alter Mann aus Bregenz ist in der Nacht auf Sonntag tot aus dem Bodensee geborgen worden.

© KLZ/Weichselbraun

Ein 81 Jahre alter Mann aus Bregenz ist in der Nacht auf Sonntag an der "Pipeline" in Lochau tot aus dem Bodensee geborgen worden. Die Obduktion ergab, dass der Mann beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten hatte und anschließend ertrunken war. Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden Polizeiangaben zufolge nicht festgestellt.

Ein Passant meldete der Polizei gegen 1.15 Uhr beim Badesteg auf Höhe der Bundesheer-Kaserne eine im Wasser treibende Person gesehen zu haben. Einsatzkräfte der Wasserrettung bargen daraufhin einen toten Mann, der keine äußeren Verletzungen aufwies.