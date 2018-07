Facebook

© Symbolbild/APA

Ein 62-jähriger Wanderer aus Deutschland ist am Samstag im Gebiet der Steinplatte in Waidring (Bezirk Kitzbühel) tödlich verunglückt. Der Mann war mit seiner Frau auf einem markierten Höhenwanderweg unterwegs, als er auf einer Steinstufenpassage ins Stolpern geriet. Daraufhin stürzte der 62-Jährige 30 Meter über steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Das Ehepaar wanderte gegen 14.30 Uhr in Richtung Grünwaldalm/Stallenalm, als der Mann das Gleichgewicht verlor. Er konnte nur noch tot geborgen werden, der Leichnam wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. Die geschockte Ehefrau wurde vom Notarzthubschrauber an Bord genommen und vom Kriseninterventionsteam betreut.

Mountainbiker sechs Meter abgestürzt

Am Abend dann kam ein 54-jähriger Mountainbiker im Gemeindegebiet von Fügen (Bezirk Schwaz) von der Straße abgekommen und sechs Meter in ein steiles, unwegsames Waldstück abgestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Notarzthubschrauber per Tau geborgen werden. Der Mann wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr bei der Abfahrt des 54-Jährigen von der Jausenstation in Kleinboden entlang des Rauthwegs ins Tal. Die Ursache für den Sturz stand vorerst nicht fest.