Wien Villa von Peter Alexander abgerissen

Peter Alexanders Villa wurde abgerissen © APA/HANS KLAUS TECHT

Peter Alexanders Villa in Wien-Grinzing ist Geschichte. Laut Orf.at begannen am 18. Juni laut Baupolizei die Abrissarbeiten. Die Villa war bereits dem Boden gleichgemacht worden, bevor am 1. Juli die neue Bauordnung in Kraft trat. Diese schreibt vor, dass Häuser die vor 1945 errichtet wurden auf ihren Erhalt überprüft werden müssen. Im Fall von Peter Alexanders Villa geschah laut Baupolizei alles nach Vorschrift.

Peter Alexander lebte die letzten Jahre bis zu seinem Tod 2011 zurückgezogen in seiner 300 Quadratmeter großen Grinzinger Villa. Sie stand auf einem 1.500 Quadratmeter großen Grundstück.

Auktion scheiterte

Ursprünglich hätte das Haus im Nobelbezirk Döbling bei einer Auktion 2015 den Besitzer wechseln sollen. Die Sache scheiterte allerdings.Sie wurde schließlich an einem Geschäftsmann verkauft. Laut Zeitungsbericht wird eine Summe von mehr als vier Millionen Euro kolportiert. Warum die Villa abgerissen wurde, ist nicht bekannt, Es wird vermutet, dass jetzt auf dem Anwesen in bester Döblinger Lage wohl Luxuswohnungen errichtet werden.