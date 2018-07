Ex-Bürgermeister schlägt vor, dass Touristen zahlen müssen, wenn sie in die Region kommen. Die Gemeinden reagieren gespalten.

Die Idylle der Wachau wird von einer Diskussion um Eintrittsgeld gestört © Fotolia

Werden sich Touristen künftig an der Kassa anstellen müssen, wenn sie in die Wachau wollen? Ein Vorschlag des Ex-Bürgermeisters von Melk, Thomas Widrich, lässt in der Donaulandschaft gerade die Wogen hochgehen.

