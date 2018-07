Facebook

Ein 26-Jähriger aus Hainburg schimpfte in einer öffentlichen Facebook-Gruppe über eine versteckte Radarfalle, in die er getappt war. Er unterstrich seinen Ärger mit einem Mittelfinger-Emoji. Dafür muss er nun offenbar 50 Euro Strafe bezahlen. Begründet wird die Strafe damit, dass die Gruppe mit 6000 Personen einen größeren Personenkreis umfasst und der Niederösterreicher das Posting mit einem "Du" versehen hat.

Laut Polizei stellt das Verhalten des Temposünders eine direkte Beleidigung dar. Auch wenn er den Polizisten gar nicht kennt. Das Facebook-Posting hatte der 26-Jährige bereits im Mai verfasst. "Ein Beamter muss den Beitrag in der Gruppe gesehen und meine Daten ausgeforscht haben", sagte der Niederösterreicher der Gratiszeitung "Heute".

Die Strafe bezahlt hat der mutmaßliche Mittelfinger-Emoji-Täter noch nicht. "Ich will vorher noch meinen Rechtsschutz nutzen und wissen, ob man wegen so was gestraft werden kann."