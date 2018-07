Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Ein 21-Jähriger hat seiner Freundin am Sonntag in Wien-Floridsdorf mit Schlägen gedroht, sie auf den Balkon gedrängt und dort ausgesperrt. Außerdem warf der junge Mann in der Wohnung mit Gegenständen. Nachbarn riefen die Polizei und gaben an, dass sich auch ein kleines Kind in der Wohnung befindet. Polizisten nahmen den aggressiven 21-Jährigen fest und sprachen ein Betretungsverbot gegen ihn aus.

Der Täter öffnete gegen 12.30 Uhr im Donaufeld unweit der Angyalföldstraße erst nach mehrmaligem Klopfen der Beamten, wollte diese aber nicht hineinlassen und stemmte sich gegen die Tür. "Als er sich auch weiterhin nicht einsichtig zeigte und aggressiv verhielt, wurde er festgenommen", berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Dabei wehrte er sich heftig.

Während des Einsatzes befand sich die gemeinsame vier Monate alte Tochter des Paares in der Wohnung. Laut der 20-jährigen Lebensgefährtin hatte es in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle mit ihrem Partner gegeben. Der Mann wurde wegen des Aussperrens auf dem Balkon wegen Freiheitsentziehung sowie wegen gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.