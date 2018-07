Facebook

Die Tierschützer tun alles, damit das Kätzchen überlebt © Tierschutzverein Region Amstetten / Facebook

Auf einer Straße im Raum Amstetten wurde am Samstagabend eine etwa acht Wochen alte weibliche Katze schwer verletzt auf der Fahrbahn liegend gefunden. Ihr Bruder lag einige Meter entfernt tot auf der Straße.

Der Tierschutzverein Region Amstetten brachte das überlebende Katzenbaby zur Erstversorgung in die Tierklinik Strengberg. "Das arme Geschöpf ist momentan blind und bekommt ganz vorsichtig Aufzuchtsmilch aus dem Fläschen, sie weint sehr viel und es zerreißt einem das Herz bei so viel Elend", berichtet der Tierschutzverein in einem Facebook-Posting.

Die Verletzungen würden nicht zu einem Unfall passen, "sondern eher zu einem Rauswerfen aus dem fahrenden Auto". Die Tierschützer haben damit nämlich bereits leidvolle Erfahrung: "Es ist dieses Jahr schon das dritte Mal, dass so eine Sauerei passiert".

Auch in den vergangenen Jahren gab es in der Region immer wieder Fälle, in denen Katzenbabys aus Fahrzeugen geworfen wurden, sogar auf der Westautobahn.

Am Montag wird das verletzte Tier erneut zur Kontrolle zum Tierarzt gebracht. Die Tierschützer hoffen inständig, dass sie das Kätzchen durchbringen.