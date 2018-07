Mühlviertel Illegale Waldparty mit 200 Gästen aufgeflogen

Facebook

Sujetbild © APA

Eine nicht genehmigte Party mit rund 200 Gästen in einem Wald in Sandl (Bezirk Freistadt) ist in der Nacht auf Samstag aufgeflogen. Laute Musik hatte Anrainer und Arbeiter des Forstgutes auf das Treiben aufmerksam gemacht. Die Exekutive löste die Party auf. Die Abreise der Teilnehmer dauerte bis in die Samstagnachmittagsstunden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Einige Jugendliche und junge Erwachsene hätten es sich sogar mit Zelten in dem Forst gemütlich gemacht. Ohne Zustimmung des Eigentümers wählte man mehr oder weniger spontan die Natur-Location unweit der Grenze zu Tschechien für eine sogenannte Free-Party. Erst rund zwei bis drei Stunden vor Beginn der Feier hatten die Beteiligten über SMS von der Veranstaltung erfahren. Eine Person aus dem Bezirk Grieskirchen soll der Organisator gewesen sein. Weitere Erhebungen dazu waren noch im Gange.

Es hagelte Anzeigen

Etwa 70 Fahrzeuge hatten unter den Bäumen geparkt. Fünf Doppelstreifen der Polizei überwachten den geordneten Abzug der Gäste aus Ober- und Niederösterreich. Für die Teilnehmer hagelte es dutzende Anzeigen: Sechs Drogenlenkern wurde der Führerschein abgenommen, vier weitere Teilnehmer wurden wegen Drogenbesitzes angezeigt. Rund 70 Partygäste kassierten eine Strafe, da sie mit ihren Autos in den Wald fuhren.