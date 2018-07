Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Samstag bei Elmen in Tirol (Bezirk Reutte) in einen Fluss gestürzt und wurde abgetrieben. Passanten retteten ihn.

© Fotolia

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Samstag bei Elmen in Tirol (Bezirk Reutte) in einen Fluss gestürzt und wurde abgetrieben. Wie die Polizei berichtete, konnte der Mann von Passanten aus dem Wasser gezogen und erstversorgt werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen.

Der 52-Jährige war gegen 9.45 Uhr auf der Lechtalstraße von Stanzach kommend in Richtung Steeg unterwegs, als sein Motorrad plötzlich aus unbekannter Ursache stark zu schlingern begann. Der Deutsche stürzte daraufhin vom Motorrad und in weiterer Folge über eine Böschung in den Lech.