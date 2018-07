Alkohol und Dorgen konsumiert 46-Jährige attackierte Bekannten mit Messer

Facebook

Mit diesem Messer attackierte die Frau ihren Bekannten © LPD Wien

Ein Streit zwischen einer 46-jährigen Frau und einem 40-jährigen Mann ist am späten Freitagabend in einer Wohnung in der Hyrtlgasse in Wien-Ottakring eskaliert. Die beiden Bekannten, die gemeinsam Alkohol und Cannabis konsumiert hatten, attackierten sich gegenseitig. Die 46-Jährige griff schließlich zu einem Messer und stach dem Mann in den Oberkörper.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, es bestand laut Polizeiangaben vom Samstag keine Lebensgefahr. Die 46-jährige Ungarin wurde festgenommen. In der Wohnung wurden zudem geringe Mengen Cannabis sichergestellt.