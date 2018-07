Der 49-Jährige steht im Verdacht, eine Frau in ihrer Wohnung im Waldviertel vergewaltigt zu haben.

Sujetbild © Ammentorp - Fotolia

Ein 49-jähriger syrischer Asylwerber steht laut Medienberichten im Verdacht, am Donnerstag eine 27-Jährige in ihrer Wohnung in einer Waldviertler Bezirksstadt vergewaltigt zu haben.

Susanne Waidecker von der Staatsanwaltschaft Krems bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage lediglich ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts einer Vergewaltigung. Der Mann wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Bei dem Mann soll es sich um einen Familienvater handeln, der mit Frau und drei Kindern in Gmünd wohnt. Laut Staatsanwaltschaft soll er die Gewalttat zuerst abgestritten haben - die 27-Jährige hätte ihn in ihrer Wohnung "verführt". Im Lauf der Ermittlungen soll der Syrer aber mittlerweile die Tat gestanden haben.