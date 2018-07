Facebook

Ein alkoholisierter 41-jähriger Mann hat sich am Mittwochabend in einem Lokal in der Kendlerstraße in Wien-Ottakring geweigert, seine Rechnung zu bezahlen. Nachdem er die anderen Gäste angepöbelt hatte, hob der Mann die Hand zum Hitlergruß.

Auch gegenüber den alarmierten Polizisten verhielt sich der 41-Jährige uneinsichtig, berichtete die Polizei. Schließlich kontaktierte er einen Bekannten, der sich bereit erklärte, ins Lokal zu kommen, um den offenen Betrag zu begleichen.

Die Wartezeit schien dem 41-Jährigen offenbar zu lang - er begann, andere Lokalgäste und die Lokalbetreiberin anzupöbeln, woraufhin er von den Beamten hinausgebracht wurde. Dabei erhob der Mann die rechte Hand zum Hitlergruß und schrie mehrmals die Worte "Sieg Heil". Er wurde festgenommen und nach dem Verbotsgesetz angezeigt.