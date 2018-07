Bis 16. August EU-Kommission startet Befragung zur Sommerzeit-Abschaffung

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Befürworter und Gegner der jährlichen Zeitumstellung können bis 16. August online ihre Meinung in einem Fragebogen kundtun, erklärte ein Sprecher der EU-Behörde am Donnerstag in Brüssel. Grundlage für die Sommerzeit ist eine entsprechende EU-Richtlinie.

Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit waren mehrfach aus dem EU-Parlament gekommen. Im Februar dieses Jahres hatte das EU-Parlament die EU-Kommission mit der Frage beauftragt.

Kritiker sehen in der Zeitumstellung eine Gesundheitsgefährdung für Menschen. Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit könnten aber noch nicht abschließend beantwortet werden, sagte ein EU-Kommissionssprecher.

Nach der Befragung gebe es zwei Möglichkeiten, erläuterte der Sprecher. Entweder bleibe das gegenwärtige Sommerzeit-System unverändert. Oder die zweimalige jährliche Zeitumstellung werde für die gesamte Europäische Union abgeschafft. Die Änderung der EU-Richtlinie müsste von EU-Staaten und dem Europaparlament beschlossen werden.

Die Online-Befragung kann hier verfolgt werden.