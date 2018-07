Facebook

Mathe war bei der Berufsreifeprüfung für viele zu schwer © Fotolia

Es war ein stundenlanger Kampf, doch Melanie Samardjic hat es am Ende geschafft: „Ich bin sehr schlecht in Mathe. Aber es hat zum Glück zu einem Vierer gereicht“, sagt die Bereichssprecherin für die Berufsschulen.

So erleichtert wie die Niederösterreicherin waren nach der Berufsreifeprüfung in Mathematik nicht viele. Denn 46,6 Prozent der 2030 Prüflinge scheiterten österreichweit im ersten Durchgang. Nach der Kompensationsprüfung waren immer noch 25 Prozent negativ. Über einen Mathe-Einser konnten sich dagegen nur 1,3 Prozent freuen.

Gar kein „Sehr gut“ gab es im Burgenland und in Kärnten. „Das ist dramatisch“, sagt Marlene Aichholzer-Pahr von der Bildungsberatung Kärnten. Gleichzeitig nimmt sie die Prüflinge in Schutz: „Viele sind berufstätig. Außerdem müssen sie binnen eines Jahres das lernen, wofür andere die ganze Oberstufe lang vorbereitet werden.“

Zentral geprüft wird die Berufsreifeprüfung seit dem vorigen Schuljahr (siehe Infobox): „Das ändert viel. Auch für die Lehrer. Sie passen den Unterricht an. Aber jetzt am Anfang wird es wohl eine Art Einschleifphase brauchen, wie man an den Noten sieht“, sagt Aichholzer-Pahr.

Das ist die Berufsreifeprüfung Wer die Berufsreifeprüfung schafft, verfügt damit über eine vollwertige Matura. Unter den Prüflingen sind auch viele Lehrlinge (Lehre mit Matura). Geprüft wird in Mathematik, Deutsch, einer Fremdsprache und einem Thema aus dem Berufsfeld des Kandidaten. Seit 2016/17 wird wie bei der Zentralmatura standardisiert geprüft.

"Sie eröffnet uns so viele Chancen"

Schlecht für jene, die viel Geld in die Vorbereitungskurse gesteckt haben und nun an der Prüfung scheitern. An den Wiener Volkshochschulen (VHS) kosten Kurse und Gebühren für die Berufsreifeprüfung insgesamt 3500 Euro. Dort sieht man aber auch die Prüflinge in der Pflicht: „Viele treten an, obwohl sie noch nicht bereit sind“, sagtvon den VHS Wien. Er glaubt, dass es sinnvoll wäre, mehr Zeit als die 180 Stunden in einem Jahr in die Vorbereitung zu stecken: „Wir haben versucht, längere Kurse anzubieten, aber die Kunden gehen dann halt lieber zur Konkurrenz, wo es schneller geht.“

Zu schwer und zu textlastig seien vielen Kandidaten die Mathe-Aufgaben heuer gewesen, heißt es aus verschiedenen Bildungseinrichtungen.

Das Ministerium will sich die Berufsreifeprüfung nun zusammen mit der gesamten Zentralmatura genau anschauen. Berufsschulsprecherin Samardjic findet das gut, sagt aber auch: „Die Berufsreifeprüfung ist grundsätzlich eine sehr gute Sache. Sie eröffnet uns so viele Chancen.“

