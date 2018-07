Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier bei den Ruinen des Oberen Schlossberges passierte das Unglück ©

Am Dienstag kam es in Rattenberg in Tirol zu einem dramatischen Unfall. Eine ungarische Schulklasse besuchte den Schlossberg der Stadt und stieg auf die Ruinen des Oberen Schlossbergs. Einer der Schüler kletterte auf die Ruinenmauer, um Fotos zu machen. Da passierte das Unglück: Der 17-Jährige rutschte aus und stürzte sieben Meter in die Tiefe.

Der Schüler musste mittels Tau von einem Notarzthubschrauber geborgen werden, berichtet oe24. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen an der Lendenwirbelsäule und dem linken Handgelenk zu.