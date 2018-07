Wien Zehnjährige vergewaltigt: Tat mit Handy gefilmt

Facebook

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Ein 34-jähriger Mann, der verdächtigt wird, am Montagabend die zehnjährige Tochter einer Bekannten vergewaltigt zu haben, ist in der Rugierstraße in Wien-Donaustadt festgenommen worden. Er soll die Tat mit dem Mobiltelefon gefilmt haben, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.

Der Mann hatte die Beamten attackiert und wurde nach einem Fluchtversuch festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hösch, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mutter rief die Polizei

Das zehnjährige Mädchen, an dem der 34-Jährige geschlechtliche Handlungen vollzogen haben soll, habe seiner Mutter von der Tat erzählt, die dann sofort die Polizei alarmierte. Gegen 21.00 Uhr erfolgte die Festnahme, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der Beschuldigte sei bei seinem Fluchtversuch nicht weit gekommen. Er habe sich heftig gewehrt und wurde dabei im Gesicht verletzt.

Nach Angaben der Mutter hatte diese den 34-Jährigen "vor einiger Zeit" kennengelernt, es bestand ein "Bekanntschaftsverhältnis" zwischen ihnen. Daher soll sich der Mann in ihrer Wohnung befunden haben. Nach Informationen der APA ist der beschuldigte Österreicher zudem bereits einschlägig polizeibekannt.