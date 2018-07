Unfall beim Saubermachen Lampe entzündete Reinigungs-Spray: Arbeiter schwer verletzt

Facebook

Rettungshubschrauber in Einsatz (Themenbild) © APA/GEORG HOCHMUTH

Eine Glühbirne hat am Montag in einer Firma in Sattledt (Bezirk Wels-Land) das Gas eines Reinigungssprays in einem leeren Öltank entzündet. Durch die folgende Verpuffung wurde ein 62-jähriger Arbeiter schwer verletzt, wie die Polizei berichtete.

Der Mann hatte den 150 Liter fassenden Behälter innen mit dem hoch entzündlichen Industriereiniger eingesprüht. Als er später eine Glühbirne hineinhielt, um den Tank zu putzen, entzündete sich das Gas und es kam zur Verpuffung. Der 62-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen.