Randalierte in Wohnung Betrunkener als Babysitter: 39-Jähriger festgenommen

Passanten haben Freitagnachmittag in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) die Polizei gerufen, weil ein offensichtlich Betrunkener grob zu bereits verschüchterten Kindern am Spielplatz war.