Festgenommen 21-Jähriger bedrohte im Drogenrausch Oma und Hund

Sujetbild © dpa/dpaweb

Ein 21-jähriger Beschäftigungsloser aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich hat - nachdem er Cannabis und Alkohol konsumierte hatte - in der Nacht auf Sonntag durchgedreht: Er bedrohte seine Großmutter und seinen Hund mit einem Messer. Er wurde festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.

Der Mann kehrte gegen 3.00 Uhr in das von ihm und seiner 78-jährigen Großmutter bewohnte Haus heim. Dort bekam er einen Wutanfall und quälte seinen Hund. Er trat ihn mit den Füßen über eine Stiege vom ersten Stock in das Erdgeschoß des Gebäudes. Dann bedrohte er mit einem Messer seine Großmutter und das Tier. Zudem warf er Einrichtungsgegenstände durch die Wohnung. Die 78-Jährige flüchtete aus dem Haus. Die alarmierte Polizei nahm den rabiaten jungen Mann, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, in seiner Wohnung fest. Während seiner Anhaltung in der Polizeiinspektion überflutete er den Verwahrungsraum. Nach Abschluss der Ermittlungen lieferten ihn die Beamten in der Justizanstalt Garsten ab.