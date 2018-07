Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/GEORG HOCHMUTH

In den frühen Morgenstunden hat am Sonntag ein 29-jähriger Tiroler in Zams (Bez. Landeck) für Schrecken und einen Polizeieinsatz gesorgt. Er hatte ein mit Fahrgästen besetztes Taxi mit einem faustgroßen Stein beworfen. Der Polizei nannte der Alkoholisierte Frust als Motin, weil ihn nach einem Stadtfest in Landeck niemand per Anhalter mitnehmen wollte.

Der Vorfall passierte gegen 4.00 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Schönwies, wohin das Taxi unterwegs gewesen war. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Der 29-Jährige versuchte noch, sich vor der Polizei in einer Tunnelnische zu verstecken. Gegenüber den Beamten war er äußerst aggressiv und verweigerte Angaben zu seiner Identität.

Er wurde deshalb vorerst festgenommen. Dem 29-Jährigen drohen nun Anzeigen und Gerichtsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit.