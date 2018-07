In Tirol brach sich 13-Jähriger bei Sprung beide Unterarme, in Niederösterreich überschlug sich 46-Jährige und prallte mit voller Wucht auf Asphalt.

© (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Zwei schwere Freizeitunfälle mit Fahrrädern haben am Samstag in Tirol drei Verletzte gefordert. In Brixlegg musste die Polizei den Sturz eines 13-jährigen Mountainbikers erfassen, in Osttirol die Daten von Vater und Tochter aufnehmen, die mit ihren E-Bikes gestürzt waren.

Brixlegg

In Brixlegg (Bez. Kufstein) war am späten Nachmittag der 13-Jährige mit seinem Mountainbike gemeinsam mit Freunden auf einem Geschicklichkeits-Fahrradparcours unterwegs gewesen. Bei einem Sprung in eine Wiese verdrehte sich der Lenker bei der Landung, beim Sturz brach sich der Bursche beide Unterarme und wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

St. Jakob in Defereggen

Im Bezirkskrankenhaus Lienz endete der Ausflug eines 49 Jahre alten Einheimischen mit seiner 17-jährigen Tochter, die von Erlsbach in Richtung St. Jakob in Defereggen unterwegs gewesen waren. An einer leicht abschüssigen Stelle bremste die 17-Jährige nach Angaben der Polizei ihr E-Bike zu stark ab und stürzte. Auch der nachfahrende Vater kam ebenfalls zu Sturz. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen.

Lilienfeld

In Niederösterreich ist eine 46-jährige Mountainbikerin oberhalb der Bergstation des Muckenkogel bei Lilienfeld gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei der Talfahrt auf einem steilen Straßenstück im Bereich des "Weiderostes", berichtete die Polizei. Die Frau überschlug sich und prallte mit voller Wucht auf den Asphalt.

Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die 46-Jährige war mit ihrem Lebensgefährten und Freunden unterwegs gewesen.