Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Es war eine der massivsten Geschwindigkeitsübertretungen der letzten Zeit in Tirol: Am Samstag konnte eine Zivilstreife einen 17-Jährigen stoppen, der mit seinem Pkw, so die Polizei, mit 146 km/h durch die kleine Ortschaft Buch in Tirol (Bez. Schwaz) raste.

Der Probeführerscheinbesitzer war gegen 8.45 Uhr auf der B 171 in östliche Richtung unterwegs gewesen und hatte das vorgegebene Tempolimit (70 km/h) um mehr als das Doppelte überschritten. Die Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung nahm dem Jugendlichen den Führerschein an Ort und Stelle ab und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.