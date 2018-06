Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwerpunktaktionen gegen Drogenhändler © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Das Vorarlberger Landeskriminalamt hat im Rahmen einer Schwerpunktaktion im Juni mehrere mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Insgesamt 18 Personen wurden an verschiedenen Tagen bei Suchtgift-Geschäften in der Öffentlichkeit festgenommen, informierte die Polizei am Donnerstag. Auch in den nächsten Wochen und Monaten werde man weiter gezielt gegen Drogendealer vorgehen.

Bei der Aktion wurden mit Unterstützung der LKA Salzburg und Tirol sowie Polizisten im ganzen Land Überwachungen durchgeführt. Täglich seien 30 Beamte im Einsatz gewesen, etwa bei Observationen oder als verdeckte Ermittler. Die Aufgriffe betrafen die Bahnhöfe in Bregenz, Dornbirn und Bludenz sowie die Bregenzer Seeanlagen und den Sparkassenplatz in Feldkirch. Insgesamt erstattete die Polizei 33 Anzeigen, großteils nach dem Suchtmittelgesetz.

Bei den 18 festgenommenen Personen handle es sich um acht Österreicher und zehn Ausländer, darunter vier Asylwerber und zwei Konventionsflüchtlinge. Vier der Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Bei ihnen wurden neben Marihuana, Cannabis-Harz und Bargeld auch Suchtgiftutensilien, eine verbotene Waffe sowie Mobiltelefone sichergestellt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, Wahrnehmungen zu möglichen Drogendeals zu melden.