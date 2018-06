Facebook

© FAPA/OTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Eine Karambolage dreier Lastwagen auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Inzersdorf und Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich hat am Donnerstag zwei Todesopfer gefordert. Die Unfallursache war vorerst noch unklar.

Die Insassen der Fahrzeuge wurden aus den Wracks geschnitten. Zunächst war man von einem Toten ausgegangen. Am späten Nachmittag war aber klar, dass sowohl der Lenker als auch der Beifahrer des letzten Lkw den Unfall nicht überlebt hatten. Die Fahrer der beiden anderen Lastwagen wurden leicht verletzt.

Damit waren am Donnerstag in Oberösterreich insgesamt vier Todesopfer im Straßenverkehr zu beklagen. Binnen einer Woche sind in dem Bundesland sieben Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.