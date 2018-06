Ausgerutscht Forstarbeiter fiel mit Gesicht auf laufende Kettensäge

Facebook

Sujetbild © Jürgen Fuchs

Ein 39-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien ist am Mittwoch in Achenkirch in Tirol (Bezirk Schwaz) mit seinem Gesicht auf eine noch laufende Kettensäge gefallen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann ausgerutscht, als er bei einem gefällten Baum Äste abschneiden wollte. Der 39-Jährige wurde von Arbeitskollegen erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.