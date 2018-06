''Alles in Schwebe''Kein Strafe für Rauchen mit Kindern im Auto

Seit 1. Mai ist Nichtrauchen im Auto mit Kindern und Jugendlichen vorgeschrieben. Strafmandate verhängte die Exekutive bislang noch nicht, weil Juristen das Regelwerk in Frage gestellt haben.

''Alles in Schwebe''

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © (c) APA (Walter Wiesmayer)

Das mit 1. Mai geplante generelle Rauchverbot in der Gastronomie trat bekanntlich nicht in Kraft. Anders der Nichtraucherschutz im Fahrzeug – doch Strafmandate werden keine verhängt, bestätigen Behördenvertreter in Kärnten und der Steiermark der Kleinen Zeitung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.