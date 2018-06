Facebook

Das Trinkwasser in Baden sei wieder in Ordnung und könne ab sofort bedenkenlos verwendet werden, teilte die Stadtgemeinde am Freitag mit. Bei einer neuerlichen Kontrolle seien weder Enterokokken noch coliforme Bakterien nachgewiesen worden. Das Analysenergebnis entspreche durchgehend der Trinkwasserverordnung.

Kürzlich war im Rahmen der routinemäßigen, monatlich durchgeführten Trinkwasser-Kontrolluntersuchung an einer von fünf ausgewählten Messstellen eine geringe Zahl an Fäkalkeimen festgestellt worden. Als Sicherheitsmaßnahme wurde daher empfohlen, nur abgekochtes Wasser zu verwenden.